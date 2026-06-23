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Borsa: Male Milano, in discesa -1,71% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta a 51.895,85 punti
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23 giugno 2026 - 10.30
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Milano perde terreno e riporta un -1,71% alle 10:30, scambiando a 51.895,85 punti.
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