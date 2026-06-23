Milano 12:18
52.212 -1,11%
Nasdaq 22-giu
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Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:19
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Francoforte 12:18
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Borsa: Male Milano, in discesa -1,71% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 51.895,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Milano, in discesa -1,71% alle 10:30
Milano perde terreno e riporta un -1,71% alle 10:30, scambiando a 51.895,85 punti.
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