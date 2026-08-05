Rottamazione-quinquies, pagamento con rata unica entro oggi

mercoledi 5 agosto

(Teleborsa) - E' oggi, mercoledì 5 agosto, la data da segnare in rosso per pagare la rata unica della Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.



Per i contribuenti che in fase di adesione hanno scelto il versamento in unica soluzione, la legge prevede, infatti, ulteriori cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza del 31 luglio 2026 e pertanto saranno considerati tempestivi, per non perdere i benefici della definizione agevolata, i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026.



Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale flessibilità è consentita anche per la tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023) e la quinta rata dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (Legge n. 15/2025), che erano sempre in scadenza il 31 luglio scorso.



Anche per questi pagamenti, infatti, il termine ultimo è il 5 agosto in considerazione dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.

Condividi

```