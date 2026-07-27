Rottamazione-quinquies: i termini per la prima o unica rata

(Teleborsa) - Entra nel vivo la Rottamazione-quinquies con la fase dei pagamenti al via: il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell'unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.



Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza.



Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.



Si ricorda infine che per l'ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza. Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione. Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025).



In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto

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