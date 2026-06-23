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Francoforte: in calo Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Infineon
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,45. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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