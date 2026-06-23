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Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref
Pressione su le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta con una perdita del 2,59%.
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