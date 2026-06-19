Milano 9:59
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Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref
Rialzo marcato per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.
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