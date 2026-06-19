Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che lievita del 2,00%.



La tendenza ad una settimana di Volkswagen AG Pref è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 79,92 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 80,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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