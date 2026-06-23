IBM corre nel pre-market (+5%) dopo elogio di Trump al ceo Krishna

(Teleborsa) - Il titolo IBM corre con un progresso di oltre il 5% nelle contrattazioni pre-market sui listini statunitensi.



Ad alimentare gli acquisti sono le parole del presidente USA, Donald Trump, che, in occasione di una cerimonia alla Casa Bianca focalizzata sul futuro della tecnologia quantistica e affiancato da figure di spicco del settore tecnologico, ha elogiato in particolare l'amministratore delegato della società, Arvind Krishna, per la sua leadership.



"L'amministratore delegato di IBM, Arvind Krishna, è un grande uomo e sta facendo un lavoro davvero eccezionale. Che lavoro straordinario hai fatto", ha commentato Trump rivolgendosi al pubblico presente.



Il presidente USA ha poi ricordato, scherzando, di aver avuto le azioni IBM quando "valevano molto, molto meno". "Le ho vendute brillantemente quando sono diventato presidente. Non è stata una buona mossa", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca.

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