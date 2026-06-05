Londra: giornata depressa per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Composto ribasso per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Scottish Mortgage Investment Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scottish Mortgage Investment Trust, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,04 sterline. Primo supporto visto a 14,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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