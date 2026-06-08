Londra: si concentrano le vendite su Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che mostra un decremento del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Scottish Mortgage Investment Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scottish Mortgage Investment Trust. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,68 sterline. Primo supporto visto a 14,38. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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