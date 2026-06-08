Londra: si concentrano le vendite su Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che mostra un decremento del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di Scottish Mortgage Investment Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scottish Mortgage Investment Trust . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,68 sterline. Primo supporto visto a 14,38. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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