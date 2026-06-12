Londra: andamento rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Balza in avanti la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Scottish Mortgage Investment Trust si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,63 sterline. Prima resistenza a 14,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```