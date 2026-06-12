Londra: andamento rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Balza in avanti la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Scottish Mortgage Investment Trust si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,63 sterline. Prima resistenza a 14,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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