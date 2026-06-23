Scottish Mortgage Investment Trust scambia in rosso a Londra

(Teleborsa) - In forte ribasso la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che mostra un -4,75%.



La tendenza ad una settimana di Scottish Mortgage Investment Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,55 sterline con area di resistenza individuata a quota 13,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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