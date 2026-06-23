Madrid: calo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'acciaio, che presenta una flessione dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società mineraria evidenzia un declino dei corsi verso area 54,17 Euro con prima area di resistenza vista a 54,85. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 53,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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