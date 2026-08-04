Volvo Cars, vendite auto trimestrali calano del 4% frenate dalla Cina

(Teleborsa) - Volvo Cars ha venduto 164.663 auto nel trimestre tra maggio e luglio, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Le vendite negli Stati Uniti - spiega la società - hanno mostrato una ripresa per il terzo mese consecutivo con un aumento a doppia cifra, mentre le consegne in Europa sono rimaste stabili con una crescita moderata. Tuttavia, la performance è stata significativamente influenzata dalla flessione in Cina.



Le vendite di modelli elettrificati dell'azienda – sia completamente elettrici che ibridi plug-in – sono cresciute del 15% e hanno rappresentato il 53% di tutte le auto vendute nel trimestre. Le auto completamente elettriche hanno costituito il 27% del totale, mentre i modelli ibridi plug-in il 26%.



"Siamo incoraggiati dalla ripresa negli Stati Uniti, dove l'intero settore sta acquisendo slancio. Anche le nostre performance in Europa rimangono solide, trainate dalle auto completamente elettriche EX30 e EX40", ha dichiarato Erik Severinson, chief commercial officer di Volvo Cars. "Inoltre, manteniamo una politica di prezzi disciplinata in Europa e abbiamo registrato un aumento costante degli ordini al dettaglio per le nostre auto completamente elettriche. Abbiamo raggiunto questi risultati senza la rivoluzionaria EX60 e ora ci stiamo preparando ad aumentare gradualmente la produzione e le consegne ai clienti nella seconda metà dell'anno".



In scia ai dati sulle vendite, il titolo Volvo Cars cede oltre il 3% alla Borsa di Stoccolma.

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