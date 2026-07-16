Privati con Partita IVA: immatricolazioni in calo del 7% in 2025

11^ edizione dell’analisi Unrae in collaborazione con Istat

(Teleborsa) - Nel 2025 le immatricolazioni di auto da parte dei privati con partita IVA risentono della congiuntura negativa generale, ma cedono meno del totale mercato privati. Secondo l’analisi del Centro Studi e Statistiche UNRAE, in collaborazione con l’Istat, questo segmento di clientela registra 177.109 nuove immatricolazioni (in calo del 7,0% rispetto alle 190.349 unità del 2024).



Con una contrazione inferiore a quella del totale privati, il canale delle partite IVA sale in quota, arrivando a pesare il 21,4% del totale privati (era il 20,8% l’anno precedente). Parallelamente, il fatturato si attesta a 6,62 miliardi di euro (-4,7% rispetto ai 6,95 miliardi del 2024), con un prezzo medio di acquisto delle vetture scelte in leggera crescita a circa 37.400 euro (+2,4%).



Cambiano anche gli equilibri tra le diverse categorie professionali. Le Imprese individuali, con 107.263 unità (-8,5% in volume), mantengono saldo il proprio primato ma perdono un punto di quota, fermandosi al 60,6% del totale; i Professionisti, con un volume stabile a 39.747 immatricolazioni, salgono al 22,4% di quota dal 20,9% del 2024. Al loro interno, trainano in particolare gli Studi legali (4,3% del canale) e i Commercialisti (3,2%), entrambi con una share in leggera crescita. Completano il quadro gli Agenti di commercio, che salgono al 9,9% di quota (+0,2 p.p.) con 17.554 immatricolazioni, e il comparto agricolo, che scende al 7,1% (-0,7 p.p.) a causa di una contrazione a doppia cifra delle immatricolazioni, che si fermano a 12.545 vetture.





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