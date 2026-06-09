New York: Corning in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di vetri speciali e ceramiche , che soffre con un calo dell'8,75%.



Il trend di Corning mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Corning confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 185,7 USD con primo supporto visto a 161,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 151,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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