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New York: amplia l'ascesa Corning

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Corning
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Corning rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Corning classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 223,4 USD e primo supporto individuato a 197,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 249,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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