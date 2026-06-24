New York: amplia l'ascesa Corning

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Corning rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Corning classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 223,4 USD e primo supporto individuato a 197,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 249,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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