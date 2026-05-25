De' Longhi, buyback per oltre 1,8 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 18 e il 22 maggio 2026, complessivamente 51.907 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 34,8003 euro, per un controvalore pari a 1.806.379,58 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 22 maggio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.136.334 azioni proprie, corrispondenti all'1,4120% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Piazza Affari, oggi, punta con decisione al rialzo la performance di De' Longhi, con una variazione percentuale dell'1,54%.
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