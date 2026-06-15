De' Longhi, rilevate azioni proprie per oltre 2,89 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra l'8 ed il 12 giugno 2026, complessivamente 80.728 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 35,8713 euro, per un controvalore pari a 2.895.819,05 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 12 giugno il Produttore di elettrodomestici detiene 2.340.861 azioni proprie, corrispondenti all'1,5472% del numero complessivo di azioni ordinarie.
Sul listino milanese, oggi, punta con decisione al rialzo la performance della big degli elettrodomestici, con una variazione percentuale del 2,68%.
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