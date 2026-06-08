De' Longhi, buyback per oltre 2,1 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 1° ed il 5 giugno 2026, complessivamente 60.707 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 35,1927 euro, per un controvalore pari a 2.136.440,57 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 5 giugno il Produttore di elettrodomestici detiene 2.260.133 azioni proprie, corrispondenti all'1,4939% del numero complessivo di azioni ordinarie.
In Borsa, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di De' Longhi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,68%.
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