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De' Longhi, buyback per oltre 2,1 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
De' Longhi, buyback per oltre 2,1 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 1° ed il 5 giugno 2026, complessivamente 60.707 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 35,1927 euro, per un controvalore pari a 2.136.440,57 euro.

A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 5 giugno il Produttore di elettrodomestici detiene 2.260.133 azioni proprie, corrispondenti all'1,4939% del numero complessivo di azioni ordinarie.

In Borsa, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di De' Longhi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,68%.
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