De' Longhi, operatività sul buyback
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 15 ed il 19 giugno 2026, complessivamente 47.409 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 37,8977 euro, per un controvalore pari a 1.796.690,81 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 19 giugno il Produttore di elettrodomestici detiene 2.388.270 azioni proprie, corrispondenti all'1,5786% del numero complessivo di azioni ordinarie.
Sul listino milanese, oggi, chiusura negativa per la big degli elettrodomestici, con un ribasso dell'1,97%.
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