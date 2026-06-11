Milano 10:21
50.486 +0,91%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:21
10.303 +0,47%
Francoforte 10:21
24.200 +0,02%

Piazza Affari: rosso per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il comparto media dell'Italia
Giornata negativa per l'indice media italiano, che continua la seduta a 9.266,81 punti, in calo dello 0,74%.
Condividi
```