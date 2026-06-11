UK, Antitrust indaga su Ryanair per tariffe su genitori che devono sedersi accanto ai figli

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA), l'Antitrust britannico, ha avviato un'indagine su Ryanair in merito ai costi che i genitori devono pagare per sedersi accanto ai propri figli sui voli.



I termini e le condizioni di Ryanair prevedono che almeno un genitore debba sedere accanto ai propri figli di età compresa tra i 2 e gli 11 anni durante il volo. Ciò avviene tramite quello che Ryanair definisce un "posto famiglia obbligatorio", per il quale il genitore deve pagare al fine di garantire un posto accanto a sé per il proprio figlio. Per tutti gli altri passeggeri, la prenotazione del posto è facoltativa. Questa tariffa si applica sia ai voli di andata che di ritorno e in genere ammonta a circa 8 sterline a tratta. Le prove raccolte dalla CMA suggeriscono che questo sistema di prenotazione dei posti sia utilizzato sulla maggior parte delle rotte di Ryanair nel Regno Unito.



La CMA sta indagando se l'approccio di Ryanair alla prenotazione dei posti possa significare che i genitori pagano un supplemento per consentire alla compagnia aerea di adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza dei bambini e disabilità, come previsto dalle normative, e verificherà se tale pratica sia conforme alla legge a tutela dei consumatori.



La CMA ha appreso che Ryanair è l'unica grande compagnia aerea che opera voli dal Regno Unito ad applicare questo supplemento. Altre compagnie aeree offrono la possibilità di far sedere i bambini con un genitore o tutore senza la necessità di una prenotazione a pagamento per un posto per adulti, oppure assegnano automaticamente posti vicini al momento della prenotazione gratuitamente. Il sito web di Ryanair fa riferimento a "Posti riservati gratuiti per bambini sotto i 12 anni", ma i genitori o i tutori devono pagare una commissione di prenotazione per usufruire di questi posti.



"Molte famiglie risparmiano per potersi permettere una vacanza estiva e sappiamo che i costi aggiuntivi possono far lievitare rapidamente il prezzo - ha detto Hayley Fletcher, Direttore Senior per la Tutela dei Consumatori della CMA - La nostra indagine prenderà in esame l'approccio di Ryanair alle prenotazioni di posti famiglia e il modo in cui il costo viene presentato ai consumatori, per determinare se la compagnia è conforme alla legge a tutela dei consumatori. Nell'ultimo anno, abbiamo raccomandato alle aziende di assicurarsi che ai propri clienti venga mostrato il prezzo totale in anticipo: chi non lo fa rischia concretamente di subire provvedimenti da parte della CMA".



"Come tutti gli adulti che selezionano un posto riservato, gli adulti che viaggiano con bambini pagano una tariffa per il posto riservato, ma possono selezionare gratuitamente posti riservati accanto a sé per un massimo di 4 bambini sulla stessa prenotazione", ha dichiarato la compagnia aerea. Ryanair sottolinea che la propria politica aziendale è pienamente conforme a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.

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