Ryanair, Michael O’Leary confermato CEO del gruppo fino ad aprile 2032

(Teleborsa) - Michael O’Leary resterà CEO del gruppo Ryanair fino ad aprile 2032. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc, precisando che il nuovo contratto include un modesto stipendio annuo e un bonus annuale limitato. Michael O’Leary avrà diritto a una nuova opzione di acquisto una tantum su 10 milioni di azioni ordinarie.



A condizione che egli resti alle dipendenze del Gruppo fino ad aprile 2032, tali opzioni saranno esercitabili a un prezzo di esercizio di 26,70 euro/65,00 dollari (pari al prezzo di mercato prevalente delle azioni a febbraio 2026, prima del recente calo del prezzo delle azioni dovuto alla guerra in Iran) ma solo se l’utile netto annuale di Ryanair crescerà oltre 4 miliardi di euro (ai fini della maturazione completa) oppure se il prezzo delle azioni ordinarie o degli ADR di Ryanair supererà rispettivamente 42 euro o 102 dollari per 28 giorni consecutivi, nel periodo fino al 31 marzo 2032. Il raggiungimento di questi obiettivi creerebbe un valore aggiuntivo sostanziale per tutti gli azionisti di Ryanair.



Il Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc ha specificato che una politica di remunerazione modificata, che rifletta i nuovi accordi con MOL, sarà presentata per un voto consultivo all’Assemblea Generale Annuale di Ryanair del 2026.

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