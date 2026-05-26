Vanguard, Ursula Marchioni nuova Head of Multi-Asset & Adviser Solutions per l’Europa

(Teleborsa) - Vanguard ha annunciatp la nomina di Ursula Marchioni a Head of Multi-Asset & Adviser Solutions per l’Europa. In questo ruolo di nuova istituzione, Ursula supervisionerà l’area Model Portfolio Solutions (MPS), i team multi-asset, l’Advisory Research Centre (ARC) e il team Portfolio Analytics & Consulting di Vanguard Europe. Ursula entrerà a far parte del Leadership Team europeo di Vanguard e riporterà a Jon Cleborne, head of Vanguard Europe.



Jon Cleborne, head of Vanguard Europe, commenta: "Porgo un caloroso benvenuto a Ursula in Vanguard. La sua nomina conferma il nostro impegno a potenziare costantemente le nostre competenze multi-asset. Ursula avrà un ruolo fondamentale nel guidare i nostri team di grande esperienza, che svolgono un compito chiave nell’aiutare i nostri clienti europei e internazionali a costruire portafogli migliori, affrontare le loro sfide e adattarsi ai mutamenti delle condizioni di mercato".



Ursula Marchioni, head of multi-asset & adviser solutions di Vanguard Europe, ha aggiunto: "Sono orgogliosa di entrare in Vanguard in un momento entusiasmante, che ci vede impegnati ad ampliare la nostra offerta e a rafforzare il modo in cui supportiamo e collaboriamo con i consulenti finanziari in tutta Europa e nel resto del mondo".



Prima del suo incarico in BlackRock, Ursula ha ricoperto ruoli presso Credit Suisse, Société Générale e KPMG. Ha conseguito una laurea in Fisica presso l’Università di Trento.

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