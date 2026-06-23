Volkswagen scivola in scia taglio stime e TP di Citigroup

(Teleborsa) - Composto ribasso per Volkswagen AG Pref , in flessione del 2,37% sui valori precedenti, dopo che Citigroup ha rivisto al ribasso le previsioni finanziarie e ridotto il target price a 94 da 110 euro, mantenendo un giudizio Buy.



Considerando la frenata delle vendite in Cina e la conseguente riduzione dei volumi e del margini, la banca d'affari ha ridotto le stime di utile per azione del 18% per il 2026, del 16% per il 2027 e del 7% per il 2028. Il margine di EBIT è invece atteso in calo al 3,9%. Free cash flow indicato a 3,5 miliardi di euro.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che fa peggio del mercato di riferimento.



Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 77,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 77,15.

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