Volkswagen scivola in scia taglio stime e TP di Citigroup
(Teleborsa) - Composto ribasso per Volkswagen AG Pref, in flessione del 2,37% sui valori precedenti, dopo che Citigroup ha rivisto al ribasso le previsioni finanziarie e ridotto il target price a 94 da 110 euro, mantenendo un giudizio Buy.
Considerando la frenata delle vendite in Cina e la conseguente riduzione dei volumi e del margini, la banca d'affari ha ridotto le stime di utile per azione del 18% per il 2026, del 16% per il 2027 e del 7% per il 2028. Il margine di EBIT è invece atteso in calo al 3,9%. Free cash flow indicato a 3,5 miliardi di euro.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 77,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 77,15.
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