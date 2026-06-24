Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Sessione negativa per l'Hang Seng Index, che termina in flessione a 23.336,3.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.950,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24.108,1. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.564,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)