Milano 12:44
51.820 -0,39%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:44
10.436 +0,07%
Francoforte 12:44
24.659 -0,94%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Sessione negativa per l'Hang Seng Index, che termina in flessione a 23.336,3.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.950,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24.108,1. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.564,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```