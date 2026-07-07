Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Rialzo marcato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in utile dell'1,14% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23.861,4. Supporto stimato a 23.126,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24.596,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)