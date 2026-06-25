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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Modesto recupero sui valori precedenti per l'Hang Seng Index, che conclude in progresso dello 0,33%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.061,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.037,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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