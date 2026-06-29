Milano 15:17
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Giornata difficile quella vissuta il 26 giugno per l'Hang Seng Index, che termina in ribasso a 22.671,9.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.306,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.403. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.940,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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