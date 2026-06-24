Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 3,12%.
L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,76 Euro. Supporto stimato a 10,22. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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