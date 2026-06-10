Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio , con una flessione del 3,45%.



L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,8 Euro con primo supporto visto a 10,27. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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