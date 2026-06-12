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Francoforte: exploit di ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di ThyssenKrupp
Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 6,13%.
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