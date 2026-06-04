Francoforte: positiva la giornata per Merck KGaA
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia farmaceutica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 137,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 134,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 140,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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