Francoforte: positiva la giornata per Merck KGaA

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia farmaceutica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 137,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 134,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 140,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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