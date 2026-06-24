Francoforte: performance negativa per Teamviewer

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Teamviewer , che mostra un decremento del 2,15%.



Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Teamviewer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,871 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,987. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,829.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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