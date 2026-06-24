Francoforte: performance negativa per Teamviewer
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Teamviewer, che mostra un decremento del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Teamviewer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,871 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,987. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,829.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```