Londra: movimento negativo per Whitbread
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Whitbread rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Whitbread rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,92 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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