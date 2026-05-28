Londra: movimento negativo per Whitbread

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce alberghi e ristoranti , che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Whitbread rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Whitbread rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,92 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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