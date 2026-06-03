Londra: positiva la giornata per Whitbread

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce alberghi e ristoranti , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Whitbread , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Whitbread , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,12 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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