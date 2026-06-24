Parigi: positiva la giornata per l'OREAL

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dei cosmetici , in guadagno del 2,57% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' OREAL rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 387,1 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 382,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 380,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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