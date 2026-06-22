Danone acquisterà il produttore australiano di alimenti salutari MADE Group

Si rafforza nell'Asia Pacifico

(Teleborsa) - Danone sigla accordi per espandere la propria presenza nella regione Asia-Pacifico (APAC) nel settore in rapida crescita dell'alimentazione sana.



In dettaglio, il colosso alimentare francese ha dichiarato di aver accettato di acquisire la società australiana di alimenti naturali MADE Group. L'azienda target, con sede a Melbourne, possiede un portafoglio di marchi consolidati in linea con le tendenze di consumo in forte crescita, in particolare nel settore dei prodotti alimentari focalizzati sulla salute, tra cui bevande pronte da bere ad alto contenuto proteico, yogurt per la salute intestinale e prodotti a base di cocco.



A complemento di questa acquisizione, Danone ha annunciato anche l'acquisizione della restante quota del 49% nella sua joint venture nel settore lattiero-caseario con Saputo Dairy Australia. Grazie a questa partnership, l'azienda francese ha consolidato una solida presenza nel mercato degli yogurt funzionali in Australia, con tre marchi di punta: YoPRO, Activia e Ultimate.



Le transazioni sono soggette alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative, e si prevede che vengano completate nella seconda metà del 2026.

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