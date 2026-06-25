Milano 13:05
51.820 +0,35%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 13:05
10.506 +0,42%
Francoforte 13:05
24.914 +0,70%

Parigi: scambi in positivo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Kering
Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.
Condividi
```