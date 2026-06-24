Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technogym

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che presenta una flessione dell'1,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technogym , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Technogym evidenzia un declino dei corsi verso area 15,33 Euro con prima area di resistenza vista a 15,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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