Piazza Affari: in calo Technogym

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , con un ribasso del 2,47%.



L'andamento di Technogym nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro di medio periodo di Technogym ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 16,9 Euro. Primo supporto individuato a 16,45. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 17,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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