Poste Italiane, Intermonte alza rating a outperform e target price a 33 euro, upside del 20%

(Teleborsa) - Intermonte migliora la raccomandazione su Poste Italiane da neutral ad outperform e il target price da 24,2 a 33 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 20% rispetto al prezzo di 27,6 euro.



Ciò fa seguito all'avvio del periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa Poste Italiane su TIM , "finalizzata al delisting di quest'ultima e alla creazione di un gruppo integrato con ricavi previsti superiori a 30 miliardi di euro e un utile netto di circa 4,2 miliardi nel 2029", come ricorda il report.



Oltre alle dinamiche indipendenti di entrambe le società, gli analisti si concentrano "sulle motivazioni industriali e finanziarie per la piena integrazione di Poste-TIM in una 'piattaforma infrastrutturale connessa' nazionale".



Il modello combinato usato da Intermonte "incorpora sinergie di ricavi e costi pari a 0,7 miliardi di euro" e, su questa base, la valutazione Sum of the parts analysis (SOTP) del gruppo integrato produce un fair value di 31,5 euro per azione.



Oltre a ciò, gli esperti valutano anche ulteriori leve di creazione di valore a medio termine, tra cui il risanamento del mercato delle telecomunicazioni, il rinnovo dello spettro, l'acquisizione di ulteriori contratti PA, l'ottimizzazione degli MSA delle torri e la condivisione della RAN, che potrebbero aggiungere 8,6 miliardi di euro, ovvero 5,1 euro per azione, di ulteriore valore.



Il suddetto nuovo prezzo obiettivo per Poste incorpora parzialmente, per il 30%, queste iniziative che porterebbero a un upside aggiuntivo.



Infine, Intermonte prevede che un business plan integrato successivo al completamento dell'accordo sarebbe un ulteriore catalyst significativo per il titolo.

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