TIM, Moody's pone rating sotto osservazione per possibile upgrade

(Teleborsa) - Moody's ha posto sotto osservazione per un possibile upgrade il rating a lungo termine "Ba1" di TIM . In precedenza, l'outlook era stabile.



La revisione fa seguito all'approvazione unanime da parte del CdA di TIM, avvenuta il 18 luglio 2026, dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e di scambio di Poste Italiane (Baa2, stabile) per tutte le azioni ordinarie di TIM non ancora possedute da Poste Italiane. In base all'offerta, originariamente annunciata il 22 marzo 2026, gli azionisti riceverebbero 1,67 euro in contanti e 0,218 nuove azioni di Poste Italiane per ogni azione TIM conferita (rettificata per il raggruppamento azionario di TIM in rapporto 1 a 10). Dato il sostegno unanime del consiglio, la probabilità di una conclusione positiva dell'operazione è molto alta, evidenzia Moody's. L'offerta rimane soggetta all'accettazione da parte degli azionisti e alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il raggiungimento da parte di Poste Italiane di una partecipazione di almeno il 66,67% nel capitale sociale di TIM. Subordinatamente al soddisfacimento di tali condizioni, il regolamento avverrà il 18 settembre 2026.



"Abbiamo posto i rating di TIM sotto osservazione per un possibile upgrade, al fine di riflettere il potenziale miglioramento del suo profilo creditizio a seguito della proposta di acquisizione da parte di Poste Italiane, in quanto entrerà a far parte di un gruppo più ampio, diversificato e meglio capitalizzato", afferma Ernesto Bisagno, Senior Vice President di Moody's Ratings e lead analyst per Telecom Italia.



"Se la transazione si concluderà come previsto, potremmo migliorare il rating della società di uno o due livelli", aggiunge Bisagno.

Condividi

```