Scotti (Bankitalia): euro digitale può supportare maggiore innovazione a livello locale

(Teleborsa) - "Un'infrastruttura europea unificata per i pagamenti al dettaglio, come l'euro digitale, potrebbe facilitare l'operatività transfrontaliera di tali iniziative, consentendo ad esempio agli intermediari privati ??di integrare l'euro digitale nelle app per gli acquisti locali". Lo ha detto Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, al "6th Dolomiti Macro Meeting", tenutosi a Bolzano e organizzato dalla Libera Università di Bolzano, dalla Norwegian Business School e dal CAMP (Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices).



"Ecco perché ritengo che le dimensioni locale ed europea dell'euro digitale non siano in contrasto, bensì si rafforzino a vicenda - ha aggiunto - Un'infrastruttura comune più solida può supportare una maggiore innovazione a livello locale. Uno spazio di pagamento europeo più integrato può facilitare la cooperazione tra le comunità di confine, come molte comunità alpine".



Per queste economie, "l'euro digitale potrebbe rappresentare l'equivalente finanziario dell'ammodernamento della rete stradale e dello smantellamento dei posti di frontiera - ha sostenuto Scotti - Fornirebbe l'infrastruttura e la connettività necessarie per la resilienza, la cooperazione transfrontaliera e la coesione continentale".



Parlando del perché l'Europa ha urgente bisogno di un'infrastruttura condivisa mentre gli altri Paesi possono aspettare e osservare, la Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia ha detto "perché siamo un'unione monetaria altamente integrata a livello all'ingrosso, ma rimaniamo frammentati per quanto riguarda il mercato dei servizi di pagamento al dettaglio. Su questa frammentazione prosperano i sistemi extraeuropei con una presenza globale".



"L'obiettivo, tuttavia, non è quello di soffocare l'iniziativa privata - ha aggiunto - Si tratta piuttosto di garantire che l'iniziativa privata si sviluppi su una base che preservi le proprietà di bene pubblico della moneta: unicità, fiducia, accessibilità, sovranità monetaria e resilienza".

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