Circle Group, contratto europeo da 479.000 euro per il progetto Horizon Europe "CarMine"

(Teleborsa) - CIRCLE Group , attraverso la controllata Magellan Circle, si è aggiudicata un nuovo contratto nell’ambito del programma europeo Horizon Europe relativo al progetto "CarMine", per un valore complessivo di circa 479.000 Euro.



CarMine - si legge in una nota - rappresenta un’iniziativa strategica europea focalizzata sul recupero di materie prime critiche e strategiche dai veicoli elettrici a fine vita, con particolare attenzione alle batterie agli ioni di litio e ai magneti permanenti. Il progetto mira a trasformare tali componenti in "miniere urbane", riducendo così la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di materie prime e rafforzando la resilienza delle filiere industriali europee.



Il contratto, che avrà una durata complessiva di 48 mesi, contribuisce a consolidare la presenza di Circle Group all’interno dell’ecosistema europeo dell’innovazione e conferma il suo ruolo di partner di riferimento nello sviluppo di soluzioni avanzate per la sostenibilità, l’economia circolare e la digitalizzazione dei processi industriali.



Nell’ambito del progetto, Magellan Circle svolgerà un ruolo di primo piano, coordinando le attività di comunicazione, disseminazione e clustering finalizzate a massimizzare la visibilità e l’impatto dei risultati del progetto, oltre a guidare le attività relative a exploitation, proprietà intellettuale e standardizzazione, supportano l’adozione sul mercato degli esiti progettuali.



"CarMine rafforza ulteriormente il nostro posizionamento nell’ambito di programmi europei ad alto valore e conferma il nostro impegno nel sostenere lo sviluppo di catene del valore industriali più sostenibili e resilienti. Il progetto rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione e un approccio sistemico all’economia circolare possano generare valore sia per l’industria sia per l’ambiente", ha commentato Ana Paula Mesquita, Managing Director di Magellan Circle.



"Questa aggiudicazione conferma la capacità del Gruppo di accedere con successo a opportunità di finanziamento europee di alto profilo e di generare valore attraverso una combinazione di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. CarMine è pienamente coerente con la roadmap strategica di Circle, volta a supportare la transizione green e digitale della logistica e delle catene del valore industriali, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento competitivo internazionale", ha dichiarato Alexio Picco, Managing Director di Magellan Circle.





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