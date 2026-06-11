Mimit, Transizione 5.0: al via la piattaforma per le agevolazioni

(Teleborsa) - Dalle ore 12 di domani, venerdì 12 giugno, sarà operativa sul portale del GSE la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0, il programma destinato a sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali tecnologicamente avanzati e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.



Con l'apertura della piattaforma prende concretamente avvio una delle principali misure di politica industriale del Paese. "Con l'apertura della piattaforma rendiamo operativo il nuovo Piano Transizione 5.0: quasi 10 miliardi di risorse nazionali per accompagnare, nel prossimo triennio, gli investimenti delle imprese in innovazione digitale, efficienza energetica e tecnologie avanzate", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.



Il ministro ha ricordato il successo della precedente misura, definita "la più popolare tra le imprese", che ha consentito l'attivazione di oltre 4,25 miliardi di euro di progetti coinvolgendo circa 20 mila aziende. "Facciamo un ulteriore passo in avanti, con regole più semplici e una programmazione pluriennale per sostenere al meglio chi investe, innova e produce in Italia, rafforzando la competitività del nostro sistema produttivo", ha aggiunto.



Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Piano Transizione 5.0 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti della politica industriale nazionale, grazie a uno stanziamento complessivo di 9,8 miliardi di euro destinato a sostenere competitività, innovazione e sostenibilità del sistema produttivo italiano.



La misura si sviluppa lungo tre direttrici strategiche: l'adozione di tecnologie avanzate e digitali, la digitalizzazione dei processi aziendali e la transizione verso modelli produttivi caratterizzati da una maggiore sostenibilità ambientale. In quest'ultimo ambito rientrano anche gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.



Potranno beneficiare delle agevolazioni tutti gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La finestra temporale pluriennale punta a garantire alle imprese una maggiore certezza nella pianificazione dei propri programmi di sviluppo, consentendo di programmare investimenti di medio periodo e di cogliere pienamente le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0.

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