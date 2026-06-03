USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

negli ultimi sette giorni al 29 maggio 2026

(Teleborsa) - Sono calate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana.



L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 29 maggio 2026, sono scesi di circa 8 milioni di barili a 433,7 MBG, contro attese per un calo più contenuto di 2,9 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 1,5 milioni di barili, scendendo a 102,3 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un incremento di 3,4 milioni a quota 215 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 8 milioni di barili a 357,1 MBG.

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