USA, in aprile scorte ingrosso sopra attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di aprile, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,6% a 940,3 miliardi di dollari, contro il +0,5% stimato dal consensus e rispetto al +1,3% riportato nel mese precedente.



Su base annua si registra un aumento dello 0,5%.



Nello stesso periodo le vendite sono salite del 2% su base mensile a 789,1 miliardi di dollari dopo il +3% registrato a marzo (dato rivisto da +2,8%).



Su anno si è registrato un aumento del 3%.



La ratio scorte/vendite è pari all'1,19 contro l'1,3 di un anno prima.



(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)

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