USA, scorte petrolio settimanali scendono meno delle attese

Negli ultimi sette giorni al 22 maggio 2026

(Teleborsa) - Sono calate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 22 maggio 2026, sono scesi di circa 3,3 milioni di barili a 441,7 MBG, contro attese per un calo di 3,8 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 2,1 milioni di barili, scendendo a 100,8 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un decremento di 2,6 milioni a quota 211,6 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 9,1 milioni di barili a 365,1 MBG.





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